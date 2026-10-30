В ГД предложили ввести льготу для предпенсионеров и пенсионеров В ЛДПР предложили давать дополнительные отпуска предпенсионерам и пенсионерам

Москва30 окт Вести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска сроком не менее пяти дней в год работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам.

Авторы намерены внести документ на рассмотрение нижней палатой парламента 30 октября, передает ТАСС.

ЛДПР предлагает дать предпенсионерам и работающим пенсионерам, которым законом не предусмотрен другой ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, не менее пяти календарных дней такого отпуска сказал агентству лидер фракции Леонид Слуцкий

По его словам, у указанных категорий работников должна быть возможность восстановить силы без оформления отгулов за свой счет.

Проект содержит изменения в Трудовой кодекс РФ. В случае принятия закона, право на дополнительный отпуск будут иметь работающие получатели пенсии по старости или за выслугу лет, а также работники, которым до достижения пенсионного возраста, в том числе при досрочном выходе на пенсию, осталось не более пяти лет.

По мнению авторов документа, дополнительный отпуск будет способствовать снижению рисков профзаболеваний и поможет работникам дольше сохранять трудоспособность.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что работающие пенсионеры и предпенсионеры имеют право взять в течение года два дополнительных выходных дня на прохождение бесплатной диспансеризации.