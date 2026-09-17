Москва17 сенВести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому выходные дни не будут учитываться при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ направлен на заключение в правительство России, сообщает ТАСС.
По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, его партия выходила с этой инициативой в прошлом году, сейчас документ доработан и направлен на заключение кабмина.
Поправки предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, и в это число входят выходные. Авторы законопроекта предлагают исключить их из подсчета – изменение затронет как основной, так и дополнительный оплачиваемый отпуск.
Как поясняется в пояснительной записке к документу, при делении отпуска на части обязательные 14 календарных дней могут включать от четырех до шести выходных, из-за чего фактический непрерывный отдых сокращается до 8-10 рабочих дней. По мнению депутатов, отказ от учета выходных позволит работникам использовать отпускные дни эффективнее.