ЛДПР предложила не учитывать выходные при расчете отпуска ЛДПР предложила исключить выходные из расчета оплачиваемого отпуска

Москва17 сен Вести.Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому выходные дни не будут учитываться при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ направлен на заключение в правительство России, сообщает ТАСС.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, его партия выходила с этой инициативой в прошлом году, сейчас документ доработан и направлен на заключение кабмина.

Поправки предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, и в это число входят выходные. Авторы законопроекта предлагают исключить их из подсчета – изменение затронет как основной, так и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Как поясняется в пояснительной записке к документу, при делении отпуска на части обязательные 14 календарных дней могут включать от четырех до шести выходных, из-за чего фактический непрерывный отдых сокращается до 8-10 рабочих дней. По мнению депутатов, отказ от учета выходных позволит работникам использовать отпускные дни эффективнее.