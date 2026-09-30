Работающим пенсионерам рассказали о возможности взять 2 дня к отпуску Работающие пенсионеры могут взять 2 выходных на диспансеризацию

Москва30 сен Вести.Работающие пенсионеры и предпенсионеры имеют право взять в течение года два дополнительных выходных дня на прохождение бесплатной диспансеризации, передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.

Она рассказала, что граждане России могут проходить бесплатную диспансеризацию по ОМС. Причем, в возрасте с 18 до 39 лет – раз в три года, а с 40 лет – ежегодно.

При этом у работающего человека есть право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Пенсионерам и предпенсионерам положены два рабочих дня в год пояснила федеральный омбудсмен

При этом согласно общему правилу, это один рабочий день раз в три года, а для людей после 40 лет – один день ежегодно. Однако даты выходных нужно заранее согласовать с работодателем, пояснила Лантратова.