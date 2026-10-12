В ОП предложили давать право на бесплатное переобучение отцам двух и более детей

Право на бесплатное переобучение для отцов позволит увеличить доходы семьи В ОП предложили давать право на бесплатное переобучение отцам двух и более детей

Москва12 окт Вести.Право на бесплатное переобучение для отцов двух и более детей позволит увеличить доходы семьи, пока мать ребенка находится в декретном отпуске, рассказал председатель Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ИС "Вести".

По словам члена Общественной палаты, меру стоит ввести именно в отношении отцов двух и более детей, так как молодые папы, имеющие одного ребенка, как правило, только получили образование.

Программы переподготовки и дополнительного профессионального обучения женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, у нас стартовали как антикризисные меры поддержки семьи в период мирового-финансового кризиса. И с тех пор количество тех граждан, которые могут получить такую меру поддержки, каждый год расширяется… Мы видим, что папы все чаще принимают участие и в воспитании детей, и берут отпуск по уходу за ребенком, но мы задумываемся не только о том, чтобы для именно для таких пап расширить возможность переобучения, а в целом повысить доходы семьи сказал Рыбальченко

Он добавил, что программы переобучения можно зачастую проходить онлайн и без отрыва от работы.