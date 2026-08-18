Москва18 авг Вести.В России постепенно происходит трансформация модели родительства: муж перестает выступать только в роли помощника с ребенком, а переходит к статусу полноценного, равноправного партнера в воспитании детей. О новом тренде - клубе отцов рассказал ИС "Вести" его организатор Дмитрий Нестеров.

Роль отца эволюционировала от вспомогательной функции к полноценному сородительству. Яркий пример — Нижний Новгород: еще в начале июня двое друзей-энтузиастов запустили локальный отцовский клуб, а уже к концу лета их инициатива переросла в масштабное общественное движение по всей стране.

Появился настоящий тренд на это в социальных сетях. И теперь у нас появилась ответственность делать какие-то прямо реально крутые, большие, масштабные встречи, а не просто прогулки рассказал Нестеров

Размещенная организаторами отцовского клуба фраза из ролика в соцсетях: "Если муж дома мешается — приводите его к нам" сработала как призыв к действию: теперь молодые мамы без колебаний отправляют своих мужей на лекции. Пока малыши спят, отцы погружаются в тонкости родительства. В таком сообществе гораздо проще разобраться в сложных темах — от стадий развития мозга до настройки режима сна. К папам приходят эксперты, которые отвечают на все вопросы, пока мамы могут спокойно заняться своими делами.

Папы здесь не помогают мамам, а участвуют на равных. Они, действительно, включены, им это интересно, потому что обычно все ложится на плечи мамы, а тут, когда и папы тоже интересуются, это очень круто, я готова отвечать еще больше на все их вопросы рассказала врач-сомнолог, консультант по детскому сну Анастасия Санкина

Пример нижегородцев стал вирусным. Клубы появляются и в других городах. Психологи объясняют, что немало мужчин сами росли без отцов, и теперь они пытаются исправить это уже в своих семьях.

Опыт нижегородцев получил широкое распространение в масштабах страны. Психологи объясняют это просто: мужчины, выросшие в 2000-х без отцовского воспитания, сегодня стараются стать для своих детей теми папами, которых им самим не хватало в детстве.

Папам самим хочется восполнить теплоту общения, коммуникации, и поэтому, когда они это делают для своих деток, то в каком-то смысле они это делают и для себя рассказала клинический психолог Лариса Овчаренко

Матери не возражают против инициативы, однако выражают обеспокоенность тем, что одного дня в неделю недостаточно для полноценного формирования отцовской роли

У ребенка оба родителя, они должны быть включенными в его жизнь. То есть папа не помогает маме, он такой же родитель, как и мама считает молодая мама

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала в размере 2 млн рублей станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства. По его словам, мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке.