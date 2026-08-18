"Отцовские клубы" набирают все больше участников в России В России набирают популярность "отцовские клубы"

Москва18 авг Вести.В России стали набирать популярность "отцовские клубы" - сообщества вовлеченных в воспитание детей отцов. Об этом пишет RT.

Считается, что тенденция взяла начало в Нижнем Новгороде, где двое друзей Владимир и Дмитрий после рождения детей стали гулять вместе и позвали друзей присоединиться. Видео с прогулкой они выложили в сеть, после чего тренд разошелся по другим городам России.

У нас огромное количество добрых, умных, заботливых, любящих отцов, заинтересованных в родительстве, желающих помогать своим женам, понимающих, что мужчина должен уметь все то же самое, что и его жена приводит RT слова организатора петербургского чата отцов Александра

В материале сказано, что беседы и чаты отцов в регионах России насчитывают сотни людей, а в Санкт-Петербурге – 2,5 тысячи присоединившихся за последнюю неделю.

Ранее организатор "отцовского клуба" Дмитрий Нестеров рассказал ИС "Вести", что в России постепенно происходит трансформация модели родительства: муж перестает выступать только в роли помощника с ребенком, а переходит к статусу полноценного, равноправного партнера в воспитании детей.