При ударе ВСУ в Херсонской области погиб Александр Колотун и его 15-летняя дочь

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб отец 13 детей и его 15-летняя дочь При ударе ВСУ в Херсонской области погиб Александр Колотун и его 15-летняя дочь

Москва7 окт Вести.Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в результате атаки со стороны Украины в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Боевики киевского режима нанесли удар по автомобилю, в котором ехали люди, утром 7 октября, в среду, в районе населенного пункта Рыково Генического округа. Противник применил БПЛА.

Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна… Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности подчеркнул Сальдо в мессенджере МАХ

Александр и Татьяна Колотун – известная в регионе многодетная семья. У них есть небольшая пекарня, часть хлеба они возят на линию фронта. В июне 2026 года президент России Владимир Путин вручил Татьяне орден "Мать-героиня". Сейчас она беременна четырнадцатым ребенком.

Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.