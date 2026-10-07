Колотун, погибший при атаке ВСУ в Херсонской области, возил продукты в Алешки Лантратова: погибший в Херсонской области отец 13 детей возил продукты в Алешки

Москва7 окт Вести.Многодетный отец Александр Колотун и его 15-летняя дочь, погибшие в результате удара украинского дрона в Херсонской области, возили продукты для жителей Алешек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Мужчина вместе с 15-летней дочерью возвращались домой после благотворительной службы и передачи продуктов жителям Алешек Херсонской области. Люди там фактически отрезаны от нормальной жизни, они нуждаются в воде, еде и лекарствах, но гуманитарные грузы регулярно становятся целью ВСУ… Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными. Бесчеловечности киевского режима нет и не может быть оправданий написала омбудсмен в мессенджере МАХ

Противник атаковал автомобиль, в котором находились люди, в районе населенного пункта Рыково Генического округа. Это произошло в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

Александр и Татьяна Колотун – известная в регионе семья, в которой воспитывалось 13 детей. У них есть небольшая пекарня, часть хлеба они возили нуждающимся, в том числе на линию фронта. Татьяна имеет орден "Мать-героиня", сейчас она беременна еще одним ребенком.

Ранее глава региона Владимир Сальдо отметил, что в Алешках сложилась непростая ситуация, город практически находится под блокадой ВСУ, боевики атакуют мирных граждан и гуманитарный транспорт.