Москва7 окт Вести.Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич обещал оказать помощь семье Александра Колтуна, который вместе с дочерью погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил ТАСС.

Сложно что-либо говорить в данном случае. Приношу соболезнования семье. Включусь в любую помощь. Будь то оформление необходимых документов, поддержка в дальнейшем жизнеобеспечении Татьяны и детей заявил сенатор

По словам Кастюкевича, в ближайшее время он планирует лично связаться с женой погибшего.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что отец 13 детей Александр Колтун и его 15-летняя дочь стали жертвами атаки БПЛА ВСУ на легковой автомобиль. Жена погибшего Татьяна ждет 14-го ребенка.

