Москва20 сенВести.В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольгу Демьяненко, которая погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус в регионе.
В воскресенье, уже после трагедии, ее имя появилось в базе данных "Миротворец".
Утром 20 сентября в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека и четверо пострадали. Одной из погибших оказалась член участковой избирательной комиссии. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, погибшая — Ольга Демьяненко, член УИК Нижнесерогозского округа. Она работала в избирательной системе с 2023 года, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов президента России, а в текущем году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшей.