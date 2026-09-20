В базу украинского "Миротворца" внесли погибшую члена УИК из Херсонской области Погибшую члена УИК из Херсонской области внесли в базу украинского "Миротворца"

Москва20 сен Вести.В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли члена УИК Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольгу Демьяненко, которая погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус в регионе.

В воскресенье, уже после трагедии, ее имя появилось в базе данных "Миротворец".

Утром 20 сентября в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека и четверо пострадали. Одной из погибших оказалась член участковой избирательной комиссии. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, погибшая — Ольга Демьяненко, член УИК Нижнесерогозского округа. Она работала в избирательной системе с 2023 года, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов президента России, а в текущем году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пообещал помочь семье погибшей.