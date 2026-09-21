Член УИК получила тяжелые ранения при атаке ВСУ на машину в Брянской области

В Брянской области в результате атаки со стороны Украины пострадала член УИК Член УИК получила тяжелые ранения при атаке ВСУ на машину в Брянской области

Москва21 сен Вести.В Стародубском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал машину, в которой ехала член участковой избирательной комиссии Елена Дятлова. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

ВСУ ударили по гражданскому автомобилю 20 сентября, в воскресенье. Женщина получила тяжелые осколочные ранения, ее госпитализировали.

Вчера автомобиль, в котором находился член участковой избирательной комиссии №882 с правом решающего голоса Стародубского района Брянской области, уважаемая наша Елена Викторовна Дятлова, подвергся целенаправленной бесчеловечной атаке БПЛА. То есть прекрасно видят - гражданский автомобиль, женщина едет, и бьют рассказала Памфилова в ходе оглашения предварительных результатов выборов

Ранее она отметила, что в результате атак со стороны Украины повреждения получили 74 здания с избирательными комиссиями в 10 регионах России.