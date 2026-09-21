Дело о теракте возбуждено после ранения члена УИК Брянской области при атаке ВСУ

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на машину члена УИК Брянской области Дело о теракте возбуждено после ранения члена УИК Брянской области при атаке ВСУ

Москва21 сен Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданский автомобиль, в результате которого тяжелые ранения получила член участковой избирательной комиссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 20 сентября в Брянской области… Представители киевского режима вновь совершили очередное жестокое преступление, посягающее на жизнь человека и гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан говорится в сообщении ведомства

Преступление произошло 20 сентября, в воскресенье, в Стародубском районе. Украинские боевики атаковали гражданский автомобиль с применением беспилотника. Пострадала член УИК Елена Дятлова и водитель машины. Известно, что женщина госпитализирована.