Москва17 октВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за минувшую неделю в регионе погибли два человека, еще 23 мирных жителя пострадали из-за агрессии киевского режима.
Об этом глава субъекта сообщил в своем канале в MAX.
В Костогрызово удар вражеского беспилотника унeс жизнь мужчины 1968 года рождения. В Каховке после атаки дрона обрушился жилой дом, под завалами погибла женщинасказано в публикации
Ранения получили жители Новой Каховки, Голой Пристани, Червоной Поляны и ряда других населенных пунктов. Среди пострадавших – трое детей 2011, 2015 и 2016 годов рождения.
Также за неделю повреждены более десяти автомобилей, в том числе машина скорой медицинской помощи и автомобиль "Почты России".
Атаке подверглись школа в Костогрызово, жилые дома, административные и торговые здания, АЗС, объекты энергетики и связи.