Сальдо: 2 человека погибли и 23 пострадали от ударов БПЛА за неделю

В Херсонской области за неделю из-за атаки дронов погибли 2 человека, 23 ранены Сальдо: 2 человека погибли и 23 пострадали от ударов БПЛА за неделю

Москва17 окт Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за минувшую неделю в регионе погибли два человека, еще 23 мирных жителя пострадали из-за агрессии киевского режима.

Об этом глава субъекта сообщил в своем канале в MAX.

В Костогрызово удар вражеского беспилотника унeс жизнь мужчины 1968 года рождения. В Каховке после атаки дрона обрушился жилой дом, под завалами погибла женщина сказано в публикации

Ранения получили жители Новой Каховки, Голой Пристани, Червоной Поляны и ряда других населенных пунктов. Среди пострадавших – трое детей 2011, 2015 и 2016 годов рождения.

Также за неделю повреждены более десяти автомобилей, в том числе машина скорой медицинской помощи и автомобиль "Почты России".

Атаке подверглись школа в Костогрызово, жилые дома, административные и торговые здания, АЗС, объекты энергетики и связи.