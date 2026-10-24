В Херсонской области за неделю погибли трое взрослых и один ребенок Сальдо: за неделю жертвами ударов ВСУ стали четыре херсонских жителя

Москва24 окт Вести.За минувшую неделю в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области погибли четыре мирных жителя, из них один ребенок. Об этом губернатор Владимир Сальдо сообщил в MAX.

В районе села Новоселка Скадовского округа в результате атаки беспилотника погибли женщина и 13-летний ребенок. В Константиновке Горностаевского округа и Каховке атаки врага забрали жизни двух мужчин уточнил он

В Каховском округе ранены восемь человек. Еще семеро пострадали в Голопристанском округе при атаке на грузовой автомобиль.

Также враг нанес удары по ряду населенных пунктов области. Повреждены жилые дома, легковые и грузовые автомобили, аптека, магазины, другие гражданские объекты. Под удары также попали объекты газоснабжения и связи.