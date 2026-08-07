Четыре человека погибли с начала недели в Херсонской области, еще 25 ранены

В Херсонской области с начала недели погибли 4 человека, 25 пострадали Четыре человека погибли с начала недели в Херсонской области, еще 25 ранены

Москва7 авг Вести.С начала недели в Херсонской области при атаках ВСУ и подрыва на мине погибли четыре мирных жителя, 25 человек получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

В Голой Пристани в Голопристанском округе при подрыве на мине несовместимые с жизнью травмы получил мужчина 1956 года рождения.

Каланчакский округ. В Новоалександровке в результате ракетного обстрела разрушено здание территориального управления. Погиб мужчина 1983 года рождения отмечается в сообщении

На дороге вблизи Скадовска в Скадовском округе беспилотник ударил по грузовику, погиб человек.

В Крестовке Чаплинского округа при атаке беспилотного летательного аппарата погиб мужчина 1983 года рождения.

Всего с начала недели ПВО сбила 61 дрон самолетного типа над Херсонской областью. Саперы обнаружили и обезвредили десять взрывоопасных предметов.