Москва7 авгВести.С начала недели в Херсонской области при атаках ВСУ и подрыва на мине погибли четыре мирных жителя, 25 человек получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.
В Голой Пристани в Голопристанском округе при подрыве на мине несовместимые с жизнью травмы получил мужчина 1956 года рождения.
Каланчакский округ. В Новоалександровке в результате ракетного обстрела разрушено здание территориального управления. Погиб мужчина 1983 года рожденияотмечается в сообщении
На дороге вблизи Скадовска в Скадовском округе беспилотник ударил по грузовику, погиб человек.
В Крестовке Чаплинского округа при атаке беспилотного летательного аппарата погиб мужчина 1983 года рождения.
Всего с начала недели ПВО сбила 61 дрон самолетного типа над Херсонской областью. Саперы обнаружили и обезвредили десять взрывоопасных предметов.