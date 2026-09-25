Москва25 сенВести.В результате атак со стороны Украины за последнюю неделю в Херсонской области 7 человек погибли и 30 пострадали. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Оперативная обстановка в Херсонской области за неделю. В результате обстрелов и атак ВСУ погибли семь мирных жителей, 30 человек пострадалинаписал губернатор в мессенджере МАХ
Под ударами оказались Алешкинский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Нижнесерогозский, Новокаховкий, Чаплинский и Скадовский оруга. Повреждены объекты инфраструктуры и имущество граждан.