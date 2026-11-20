Десять человек погибли, 23 ранены в Херсонской области во время атак дронов

В Херсонской области за неделю из-за атак БПЛА погибло десять человек Десять человек погибли, 23 ранены в Херсонской области во время атак дронов

Москва20 ноя Вести.В Херсонской области за минувшую неделю в результате атак беспилотников погибло десять человек и 23 мирных жителя пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Збурьевке удар БПЛА унес жизни трех человек. Жертвами атак стали жители Великих Копаней, Гладковки, Новониколаевки и Федоровки. В Софиевке, Новогригорьевке и Николаевке люди погибли при ударах БПЛА по автомобилям говорится в сообщении

В Каховке ранения получили пять человек, в Федоровке пострадали трое, в Чаплинке также получили ранения три человека. В Таврийске ранены двое мирных жителей, в Новой Маячке пострадали два человека, в Скадовске — два раненых. Также пострадали жители Великой Лепетихи, Виноградово, Днепрян и Новониколаевки.

В Голой Пристани человек пострадал, наехав на взрывоопасный предмет, в Пролетарке местная жительница получила ранения при детонации мины.