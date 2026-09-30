Москва30 сенВести.При массированной ночной атаке БПЛА на Херсонскую область пострадали 10 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, расчеты ПВО и мобильные группы сделали все возможное, чтобы защитить людей, но полностью избежать последствий не удалось.
Минувшей ночью противник массированно атаковал нашу область беспилотниками. … Десять мирных жителей обратились за медицинской помощью. Есть повреждения гражданских объектовговорится в публикации
Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил глава региона.
Сальдо подчеркнул, что дату для этой атаки противник выбрал не случайно: сегодня исполняется четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией.
По словам губернатора региона, враг хотел омрачить праздник, запугать людей и заставить их усомниться в выборе, сделанном в 2022 году, но у него это не получилось и не получится.