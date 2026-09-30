Десять человек пострадали при массированной атаке БПЛА на Херсонскую область

Сальдо назвал число пострадавших при атаке БПЛА на Херсонскую область Десять человек пострадали при массированной атаке БПЛА на Херсонскую область

Москва30 сен Вести.При массированной ночной атаке БПЛА на Херсонскую область пострадали 10 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, расчеты ПВО и мобильные группы сделали все возможное, чтобы защитить людей, но полностью избежать последствий не удалось.

Минувшей ночью противник массированно атаковал нашу область беспилотниками. … Десять мирных жителей обратились за медицинской помощью. Есть повреждения гражданских объектов говорится в публикации

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил глава региона.

Сальдо подчеркнул, что дату для этой атаки противник выбрал не случайно: сегодня исполняется четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией.

По словам губернатора региона, враг хотел омрачить праздник, запугать людей и заставить их усомниться в выборе, сделанном в 2022 году, но у него это не получилось и не получится.