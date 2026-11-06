За неделю трое жителей Херсонской области погибли, еще 14 пострадали от атак ВСУ

За неделю трое жителей Херсонской области погибли, 14 пострадали от атак ВСУ За неделю трое жителей Херсонской области погибли, еще 14 пострадали от атак ВСУ

Москва6 ноя Вести.За прошедшую неделю трое мирных жителей Херсонской области погибли, еще 14 пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Гладковке от ударов беспилотников погибли двое мужчин 1950 и 2005 гг.р. В Михайловке жертвой атаки стал мужчина 1958 г.р. Пострадали жители Великих Копаней, Гладковки, Днепрян, Каховки, Каланчака, Михайловки, Новой Каховки, Ровного, Саг и Ушкалки. В двух последних населенных пунктах люди получили ранения при подрывах на взрывоопасных предметах. В Михайловке ранения получили двое жителей написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, за неделю повреждены более 20 транспортных средств, включая пассажирский автобус, машину скорой помощи и мусоровоз. В Бехтерах повреждено здание почты, в Лазурном — пять пансионатов, в Новой Каховке — супермаркет, в Райском — Дом культуры. В Любимовке разрушен магазин, в Новой Маячке уничтожены жилой дом и гараж.