Москва6 нояВести.За прошедшую неделю трое мирных жителей Херсонской области погибли, еще 14 пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Гладковке от ударов беспилотников погибли двое мужчин 1950 и 2005 гг.р. В Михайловке жертвой атаки стал мужчина 1958 г.р. Пострадали жители Великих Копаней, Гладковки, Днепрян, Каховки, Каланчака, Михайловки, Новой Каховки, Ровного, Саг и Ушкалки. В двух последних населенных пунктах люди получили ранения при подрывах на взрывоопасных предметах. В Михайловке ранения получили двое жителейнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, за неделю повреждены более 20 транспортных средств, включая пассажирский автобус, машину скорой помощи и мусоровоз. В Бехтерах повреждено здание почты, в Лазурном — пять пансионатов, в Новой Каховке — супермаркет, в Райском — Дом культуры. В Любимовке разрушен магазин, в Новой Маячке уничтожены жилой дом и гараж.