Москва25 ноя Вести.Правительство России должно заранее обсуждать законодательные инициативы с экспертным сообществом, родителями и депутатами до их внесения в Госдуму. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в качестве примера приведя законопроект о минимальном сроке выхода из декрета для сохранения пособия.

Если мы хотим, чтобы у нас больше рождалось, может, нам все-таки не принимать таких законов? И такие инициативы даже не выдвигать. Их вначале надо обсудить. Обсудить с родителями, обсудить с депутатами, которым потом надо что-то делать с такой законодательной инициативой сказал он

Он подчеркнул, что парламент не стремится к конфликтам, однако разработчикам таких документов следует сначала проводить консультации, а уже потом продвигать инициативы.

Председатель Госдумы пояснил, что действующая модель позволяет родителю оформить декрет даже на один день, а затем вернуться к работе. Предлагаемые же изменения обязывают находиться в декретном отпуске два месяца. По мнению Володина, непонятно, кто выиграет от такой нормы.

Он отметил, что если в отпуск на два месяца уйдет отец, который часто принимает такое решение из-за более высокой зарплаты и, соответственно, большего пособия, у него могут возникнуть сложности на работе. Если же в декрет уйдет мать, она также может столкнуться с риском потери работы.

Ранее правительство направило в Госдуму инициативу, согласно которой родитель должен находиться в декретном отпуске не менее двух месяцев, чтобы сохранить право на получение пособия.