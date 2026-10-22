Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат в РФ на 30 дней Мишустин: срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

Москва22 окт Вести.Кабмин увеличит на 30 дней срок, на который родитель может взять больничный для ухода за заболевшим ребенком. Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В настоящий момент продолжительность оплачиваемого ухода за ребенком зависит от его возраста и состояния здоровья: для детей младше 7 лет лимит составляет 60 дней в году (при тяжелых диагнозах — 90 дней), для детей от 7 до 15 лет — 45 дней, а для детей-инвалидов до 18 лет — 120 дней в год.

Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов отметил премьер-министр в ходе заседания кабмина

Мишустин добавил, что на этот же срок будет продлена финансовая помощь.

Ранее юрист рассказал, когда можно уйти на больничный после увольнения.