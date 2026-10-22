Москва22 октВести.Кабмин увеличит на 30 дней срок, на который родитель может взять больничный для ухода за заболевшим ребенком. Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
В настоящий момент продолжительность оплачиваемого ухода за ребенком зависит от его возраста и состояния здоровья: для детей младше 7 лет лимит составляет 60 дней в году (при тяжелых диагнозах — 90 дней), для детей от 7 до 15 лет — 45 дней, а для детей-инвалидов до 18 лет — 120 дней в год.
Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодовотметил премьер-министр в ходе заседания кабмина
Мишустин добавил, что на этот же срок будет продлена финансовая помощь.
Ранее юрист рассказал, когда можно уйти на больничный после увольнения.