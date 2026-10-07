Юрист рассказал, когда можно уйти на больничный после увольнения Юрист Южалин: больничный можно оформить в течение 30 дней после увольнения

Москва7 окт Вести.Оформить больничный можно не только в день увольнения, но и в течение 30 дней после него. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

При этом время открытия листка нетрудоспособности влияет на размер выплаты, отметил он. Если работник оформил больничный в день увольнения или раньше, пособие рассчитывается по тем же правилам, что и при продолжении работы, объяснил эксперт.

Кроме того, если больничный открыт в течение 30 дней после увольнения, бывший сотрудник может получить пособие только в случае собственной болезни или травмы, указал специалист. По его словам, выплата в таком случае составляет 60% среднего заработка независимо от страхового стажа.

Важно отметить, что открытый больничный в день увольнения может сделать невозможным само увольнение по инициативе работодателя в этот день (например, если увольнение производится по сокращению) подчеркнул Южалин

В таком случае работодателю придется дождаться окончания больничного и оформить увольнение после выхода сотрудника на работу, отметил собеседник RT.

Ранее стало известно, сколько может составить минимальный размер больничного в следующем году.