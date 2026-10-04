В 2027 году минимальный размер больничного может составить 933 руб. в день

Эксперт: минимальный размер больничного может составить 933 руб. в день в 2027-м В 2027 году минимальный размер больничного может составить 933 руб. в день

Москва4 окт Вести.Минимальный размер больничного может составить в следующем году от 933 до 1 033 рублей в день в зависимости от месяца болезни. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2027 года (31 календарный день) будет равен 933,39 рублей, в феврале — 1 033,39 рублей (28 календарных дней), в апреле, июне, сентябре и ноябре (по 30 календарных дней) — 964,5 рублей отметил Балынин

По его словам, если минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 28 тыс. 935 рублей, то минимальный размер среднедневного заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2027 году составит 951,29 рублей.

Эксперт добавил, что минимальный размер дневного пособия равен МРОТ, деленному на количество календарных дней в конкретном месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности.

В 2026 году среднедневной заработок из МРОТ составляет 890,73 рубля. Соответственно, минимальный размер больничного в месяце с 30 днями равен 903,10 рублям, с 31 днем — 873,97 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего берут больничный в понедельник.