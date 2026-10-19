Эксперт: больничный могут продлить на 10 месяцев, а иногда и до 1 года Эксперт рассказал, сколько может длиться больничный

Москва19 окт Вести.Больничный могут продлить до 10 месяцев, а при лечении туберкулеза – до 1 года, при этом продление больничного на такие длительные сроки осуществляется только по решению врачебной комиссии. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Общий срок ограничен 10 месяцами с даты начала нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза - 12 месяцами отметил Афанасьев

По его словам, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни, пока сотрудник не может работать.

Ранее сообщалось, что минимальный размер больничного может составить в 2027 году от 933 до 1 033 рублей в день в зависимости от месяца болезни.