Соцфонд: больничный в 2027 году при стаже до пяти лет может превысить 143 тысячи

В Соцфонде рассказали о максимальной сумме больничного при стаже в пять лет Соцфонд: больничный в 2027 году при стаже до пяти лет может превысить 143 тысячи

Москва2 окт Вести.Максимальный размер пособия по временной потере трудоспособности при стаже менее 5 лет в 2027 году может превысить 143 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на проект бюджета Социального фонда РФ на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при страховом стаже до 5 лет может составить 143 371 рублей в месяц в 2027 году, 157 163 рублей в 2028 году и 171 156 рублей в 2029-м цитирует агентство пояснительную записку к документу

Стаж от 5 до 8 лет позволит рассчитывать на больничный до 191 161 рублей в месяц в 2027, 209 551 рублей в 2028 году, 228 208 рублей в 2029. При стаже свыше 8 лет пособие вырастет почти до 239 тыс. рублей в месяц в 2027 году.