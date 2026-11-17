Депутат: максимальный размер больничного составит более 7 тыс. рублей за день

В Госдуме назвали максимальный размер больничного в 2027 году Депутат: максимальный размер больничного составит более 7 тыс. рублей за день

Москва17 ноя Вести.Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году составит около 7,9 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

По его словам, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа и средней зарплаты. Так, в 2026 году максимальный размер среднего заработка за день составляет 6827,4 рубля.

Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей отметил депутат

Коломейцев напомнил, что суммы предельных баз для начисления взносов за конкретные годы устанавливаются отдельными постановлениями правительства.

Ранее сообщалось, что самозанятые в 2027 году смогут получить выплату по больничному листу в размере до 50 тыс. рублей.