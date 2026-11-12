Эксперт Сафонов: самозанятые в 2027 году могут получить до 50 тыс. за больничный

Самозанятым назвали максимальный размер больничного в 2027 году Эксперт Сафонов: самозанятые в 2027 году могут получить до 50 тыс. за больничный

Москва12 ноя Вести.Самозанятые в 2027 году смогут получить выплату по больничному листу в размере до 50 тыс. рублей.

Об этом рассказал РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Такую сумму могут перечислить за полный месяц болезни.

Максимальная выплата в 2027 году за полный месяц болезни – при общем стаже более восьми лет и участии в программе от 12 месяцев – может составить 50 тысяч рублей сказал Сафонов

Право на выплаты по временной нетрудоспособности самозанятым предоставлено с 2026 года в рамках добровольного эксперимента по социальному страхованию для плательщиков налога на профессиональный доход. Чтобы получать такие выплаты, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Соцфонде РФ и определить размер страховой суммы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получить максимальное пособие, нужно выбрать сумму страхового покрытия в размере 50 тысяч рублей, отметил эксперт. Ежемесячный взнос в таком случае составит 1920 рублей, а за год нужно будет заплатить 23040 рублей.

На сумму выплат по листку временной нетрудоспособности также влияет страховой стаж самозанятого (при этом учитывается и предыдущий стаж при работе по найму) и срок участия в программе. Если страховой стаж человека составляет меньше пяти лет, он сможет получить только 60% от суммы больничного, а на 100% выплату могут рассчитывать те, чей стаж превышает восемь лет.

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