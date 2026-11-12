В Госдуме уточнили максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году Максимальный размер детского пособия в 2027 году приблизится к 100 тыс. рублей

Москва12 ноя Вести.В 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в 2027 году вырастет более чем на 15% и составит 95 580 рублей. Поскольку минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится до 28 935 руб., минимальный размер пособия составит 11 574 руб. или 40% от МРОТ уточнила парламентарий

В 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет около 83 тыс. рублей в месяц, минимальный — 10,8 тыс.

Как сообщалось ранее, согласно расчетам экспертов, в феврале 2027 года размер единовременного пособия, выплачиваемого в России при рождении ребенка, может превысить 30 тыс. рублей. С 1 февраля текущего года размер выплаты составляет 28 450 рублей, а до этого — 26 941 рубль.