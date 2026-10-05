Единовременное пособие по рождению ребенка в 2027 г. превысит 30 тыс. рублей

Единовременное пособие по рождению ребенка увеличат в 2027 году Единовременное пособие по рождению ребенка в 2027 г. превысит 30 тыс. рублей

Москва5 окт Вести.Единовременное пособие по рождению ребенка в 2027 году составит 30400 рублей, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.

На сегодняшний день размер такой выплаты составляет 28450,45 рубля, уточнила она.

С 1 февраля 2027-го [выплату] планируется увеличить до 30,4 тысячи сказала Цацура

Эксперт пояснила, что увеличение размера пособия связано с ежегодной индексацией, проводимой с учетом роста потребительских цен в прошедшем году.