Москва5 октВести.Единовременное пособие по рождению ребенка в 2027 году составит 30400 рублей, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.
На сегодняшний день размер такой выплаты составляет 28450,45 рубля, уточнила она.
С 1 февраля 2027-го [выплату] планируется увеличить до 30,4 тысячисказала Цацура
Эксперт пояснила, что увеличение размера пособия связано с ежегодной индексацией, проводимой с учетом роста потребительских цен в прошедшем году.