Москва14 нояВести.Единое пособие на детей с 1 января 2027 года проиндексируется на 6,8%, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.
Депутат от "Единой России" пояснила, что никаких заявлений для этого писать не нужно: все произойдет автоматически. Если родители уже получают это пособие, то с нового года им просто будут платить больше.
С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%говорится в сообщении
По словам Лантратовой, право на его получение возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.
Парламентарий также отметила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.