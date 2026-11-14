Лантратова: единое детское пособие в 2027 году вырастет на 6,8%

Единое детское пособие автоматически вырастет с 1 января на 6,8% Лантратова: единое детское пособие в 2027 году вырастет на 6,8%

Москва14 ноя Вести.Единое пособие на детей с 1 января 2027 года проиндексируется на 6,8%, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Депутат от "Единой России" пояснила, что никаких заявлений для этого писать не нужно: все произойдет автоматически. Если родители уже получают это пособие, то с нового года им просто будут платить больше.

С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8% говорится в сообщении

По словам Лантратовой, право на его получение возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.

Парламентарий также отметила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.