Объявлена зарплата, которая позволит получать максимальные выплаты за больничный Названа зарплата, необходимая для получения максимальных выплат за больничный

Москва17 ноя Вести.Чтобы рассчитывать на максимально возможные выплаты за больничный лист в 2026 году сотруднику необходимо было иметь высокую среднюю заработную плату в 2024-м и 2025-м годах. Об этом ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Официальная зарплата за прошлые годы должна быть не ниже установленного государством лимита: за 2024 год – не менее 2 225 000 рублей (около 185 400 рублей в месяц); за 2025 год – не менее 2 759 000 рублей (около 230 000 рублей в месяц) пояснил Сафонов

Он указал, что также напрямую на размер пособия влияет трудовой стаж. Для получения 100% от среднего заработка общий трудовой стаж должен превышать восемь лет. Если соблюсти все вышеназванные условия, то можно рассчитывать на максимальные выплаты – 6 827,4 рубля за каждый лень больничного.

Ранее стало известно, что в 2027 году максимально возможная сумма пособия будет пересмотрена. За каждый день на больничном граждане смогут рассчитывать на выплату вплоть до 7,9 тысячи рублей.