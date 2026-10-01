Эксперт МГЮА Колодяжная: россияне чаще всего берут больничный в понедельник

Назван день, в который россияне чаще всего берут больничный Эксперт МГЮА Колодяжная: россияне чаще всего берут больничный в понедельник

Москва1 окт Вести.Днем, в который россияне чаще всего берут больничный, является понедельник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Гусова МГЮА Анастасию Колодяжную.

Эксперт сослалась на исследование компании "Стахановец".

Понедельник является абсолютным лидером - на него приходится 27% всех открываемых за неделю больничных листов сообщила преподаватель

По ее словам, на втором месте по популярности для взятия больничного является пятница (22%).

Днем, когда россияне реже всего берут больничный, эксперт назвала среду.

Ранее в Минтруде сообщили, что максимальный размер больничного вырастет до 239 тысяч в месяц в 2027 году.