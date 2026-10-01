Москва1 октВести.Днем, в который россияне чаще всего берут больничный, является понедельник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Гусова МГЮА Анастасию Колодяжную.
Эксперт сослалась на исследование компании "Стахановец".
Понедельник является абсолютным лидером - на него приходится 27% всех открываемых за неделю больничных листовсообщила преподаватель
По ее словам, на втором месте по популярности для взятия больничного является пятница (22%).
Днем, когда россияне реже всего берут больничный, эксперт назвала среду.
Ранее в Минтруде сообщили, что максимальный размер больничного вырастет до 239 тысяч в месяц в 2027 году.