Эксперт Колодяжная: чаще всего россияне берут отгулы по понедельникам и пятницам

Эксперт рассказала, в какие дни работники чаще всего просят отгулы Эксперт Колодяжная: чаще всего россияне берут отгулы по понедельникам и пятницам

Москва27 сен Вести.Работники в РФ чаще всего оформляют отгулы на понедельники и пятницы, чтобы продлить выходные, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего преподавателя кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени Кутафина Анастасию Колодяжную.

Официальной сквозной статистики от Росстата конкретно по [наиболее популярным] дням недели для отгулов нет, однако опросы кадровых сервисов показывают, что чаще всего сотрудники берут отгулы на пятницу и понедельник. Это позволяет людям продлить выходные без полноценного отпуска отметила эксперт

Она уточнила, что на эти же дни недели приходится больше всего оформленных больничных.