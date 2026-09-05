Москва5 сенВести.Россиянки имеют право на оплачиваемые больничные на любом сроке беременности на неограниченный срок. Об этом заявила председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью агентству РИА Новости.
Она также напомнила, что женщины могут уходить в отпуск по беременности и родам начиная с 30-й недели, а при многоплодной беременности - с 28-й недели.
[Женщины имеют] право взять оплачиваемый больничный лист на любое количество времени, которое необходимо вам по состоянию здоровья, в любой момент и столько раз, сколько надоприводятся слова депутата
По мнению Буцкой, сильный токсикоз в 1-м триместре – это достаточный повод, чтобы получить больничный, не дожидаясь 30-й недели.
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