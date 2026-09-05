Депутат ГД рассказала, когда беременные имеют право на больничный Депутат Буцкая: россиянки могут взять больничный на любом сроке беременности

Москва5 сен Вести.Россиянки имеют право на оплачиваемые больничные на любом сроке беременности на неограниченный срок. Об этом заявила председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью агентству РИА Новости.

Она также напомнила, что женщины могут уходить в отпуск по беременности и родам начиная с 30-й недели, а при многоплодной беременности - с 28-й недели.

[Женщины имеют] право взять оплачиваемый больничный лист на любое количество времени, которое необходимо вам по состоянию здоровья, в любой момент и столько раз, сколько надо приводятся слова депутата

По мнению Буцкой, сильный токсикоз в 1-м триместре – это достаточный повод, чтобы получить больничный, не дожидаясь 30-й недели.

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