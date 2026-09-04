Поначалу совмещать материнство и работу трудно. Государство это понимает. Поэтому социальная политика предусматривает специальный отпуск и выплаты по беременности и родам. За это время женщины готовятся к появлению малыша, заботятся о нем и восстанавливаются. А временное отсутствие заработка покрывает пособие. Как оно рассчитываются, как долго перечисляется, кто может его получить и какую еще помощь предлагают будущим мамам, мы расскажем в этом тексте.

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Сумма пособия по беременности и родам (БиР) зависит от статуса женщины: учитывается средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ. Обычно, чем выше доход, тем больше пособие. Налогом оно не облагается: будущей маме положена полная сумма без вычета НДФЛ. Влияют на размер пособия по беременности и родам и районные коэффициенты (их наличие в регионе нужно уточнить в СФР).

Чтобы узнать, сколько будет выплачено денег, нужно рассчитать 100% среднего заработка за два календарных года. Минимальный размер, который может официально получить трудоустроенная женщина:

за 140 дней отпуска по беременности — от 124 702 руб.;

за 156 дней — от 138 953 руб.;

за 194 дня — от 172 801 руб.

Максимальный размер зависит от предельной суммы, с которой работодатель платит страховые взносы, и длительности декретного отпуска:

955 836 руб. при отпуске по уходу в 140 дней;

1 065 074 руб. при отпуске в 156 дней в случае осложненных родов;

1 325 515 руб. при отпуске в 194 дня в случае многоплодной беременности.

Если страховой стаж женщины меньше полугода, ей положено пособие в размере не выше МРОТ за каждый полный месяц декрета.

Что такое пособие по беременности и родам

Так называют материальную помощь, цель которой — компенсировать отсутствие зарплаты из-за временной нетрудоспособности во время отпуска по беременности и уходу за ребенком. Выплачивают пособие в рамках обязательного социального страхования. Его основная цель — обеспечить финансовую стабильность женщины и ее семьи в такой важный период. В народе эту выплату называют декретными.

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Кому положено

Пособие по беременности и родам выплачивают только женщинам, которые при этом:

работали по трудовому договору или ГПХ; потеряли работу в результате ликвидации компании и встали на учет в центре занятости в течение года с момента увольнения; обучаются очно в колледже, вузе, научной организации или учреждении дополнительного профессионального образования; проходят военную службу по контракту или служат в правоохранительных и таможенных органах; взяли опеку над ребенком в возрасте до трех месяцев.

При этом совмещать декрет и работу нельзя. Если женщина продолжает получать зарплату в декрете, пособие ей не положено. Если же она уйдет в отпуск по беременности и уходу за малышом, выплата зарплаты приостановится, — ее функцию будет выполнять пособие.

Как рассчитывается

Размер пособия по БиР зависит от уровня дохода женщины за предыдущие два года, рабочего стажа и продолжительности декретного отпуска (обычно 140 дней). Для расчета общий заработок — из всех источников с официальным трудоустройством — за этот период делится на 730 дней (или 731, если один год был високосным). Получается средний дневной доход, — а потом умножается на число дней, соответствующих отпуску по беременности и уходу за ребенком. Эту сумму и выплачивают в 100%-м размере.

В расчет включается трудовой доход (заработная плата, премии, надбавки), а пособия и компенсации при этом не учитываются. А все больничные, отпуска за свой счет и работа неполный день в течение расчетного периода ситуацию "испортят" — женщина в итоге получит меньше средств.

Если же в это время женщина была в декретном отпуске, расчетный период можно сдвинуть. В итоге средний дневной заработок и, соответственно, размер пособия по беременности и родам будут больше.

В некоторых случаях пособие может получить и в данный момент не работающая мама. Его рассчитают на основании МРОТ. Условия:

очное обучение — тогда основой для расчета будет стипендия; средний заработок за предыдущие 2 года до декретного отпуска ниже МРОТ; статус ИП, должность адвоката, нотариуса и членство в крестьянском хозяйстве и уплата добровольных взносов в СФР; трудовой стаж менее шести месяцев; увольнение в результате ликвидации организации.

Если же у женщины никогда было официальной работы, пособие по БиР ей не положено. Тем не менее, она может получить единовременную выплату, пособие по уходу до 1,5 лет и единое пособие на детей и беременных женщин.

Когда выплачивают

Пособие по беременности и родам начисляется в течение 10 дней с момента получения данных от работодателя. Платят деньги в течение всего периода временной нетрудоспособности — обычно 140 дней, реже 156 или 194. При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие женщина будет получать выплату со дня усыновления до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка (если детей двое — до 110 дней).

Средства можно получить:

переводом на карту "Мир";

переводом на счет в банке, к которому не привязана никакая карта;

почтовым переводом.

Как получить

В 2025 году работающим женщинам самостоятельно запрашивать выплату не нужно. Достаточно оформить отпуск по беременности и родам у работодателя.

А другие категории будущих мам должны подать заявление:

обучающиеся очно — в учебной организации;

проходящие службу — по месту службы;

ИП, адвокаты и другие занимающиеся частной практикой люди, которые уплачивают страховые взносы в СФР, — в клиентской службе СФР.

Выплачивать пособие будут на основании электронного листка нетрудоспособности, если женщина работает, или справки из медицинской организации, если учится или проходит службу. Обратиться за документами нужно к акушеру-гинекологу на сроке в 30 недель (в 28, если беременность многоплодная).

Пособием по БиР нужно озаботиться в любой день декрета, но не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и уходу за малышом.

Пособие для вставших на учет до 12 недель

Если женщина встала на учет на сроке 6–12 недель, до родов она будет получать специальное ежемесячное пособие. Его размер составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем это 20 476,5 рублей. Чтобы его оформить, нужно обратиться в клиентскую службу СФР или подать заявление на портале "Госуслуг".

Как получить пособие по беременности на ранних сроках

Нужно подать заявление в СФР: лично в клиентском отделе или через "Госуслуги". Для этого потребуются документы:

паспорт будущей мамы;

свидетельства о рождении других детей, если есть;

свидетельство о заключении или расторжении брака;

банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. Иногда (например, если предоставленных документов недостаточно) срок увеличивается до 30 дней.

В случае положительного решения первую выплату перечислят в течение пяти дней после подачи заявления. Последующие перечисляют ежемесячно третьего числа.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала

Один из способов потратить маткапитал — оформить ежемесячные выплаты из него. Это могут сделать семьи, чей доход за последний год не превышает двух прожиточных минимумов на человека (мама, ее супруг, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, которые учатся очно).

Чтобы получить средства, можно подать заявление через "Госуслуги". Чаще всего требуется указать только паспорт, а все остальное СФР получит самостоятельно.

Обычно СФР принимает решение в течение 10 дней. Но иногда нужно больше времени: например, если не хватает каких-то документов или заявление заполнено неправильно. В выплате могут и отказать. Например, если заявитель не проходит по требованию к доходу или весь маткапитал использован без остатка.

Если решение положительное, первую выплату должны перевести на счет в течение пяти рабочих дней, а потом — каждый месяц не позднее 26 числа.

Важно: ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. После этого документы нужно будет подавать повторно.

Как получить материнский капитал

Когда ребенка зарегистрировали в ЗАГСе, нужно получить его свидетельство о рождении или усыновлении. После этого процесс оформления маткапитала начнется автоматически. Обычно он занимает около пяти дней с момента регистрации и завершается тем, что в личный кабинет на госуслугах приходит именной сертификат. Срока годности сертификат не имеет, его можно использовать даже через 10 лет после получения.

Если по каким-то причинам этого не произошло, нужно обратиться в СФР или МФЦ. Рекомендуется подготовить документы:

заявление на выдачу сертификата;

свидетельства о рождении детей или решение суда об усыновлении;

паспорт и СНИЛС заявителя;

свидетельство с отметкой о гражданстве ребенка, с появлением которого возникло право на маткапитал;

решение суда или свидетельство о смерти матери, если заявитель не она.

В течение 10 дней СФР примет решение о выдаче сертификата. В случае отказа в личный кабинет на "Госуслугах" придет уведомление с объяснением причин.

Дополнительные выплаты и пособия для беременных

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Пособием по БиР поддержка будущих мам не ограничивается. Есть еще ряд мер, которые поддерживают женщин и улучшают финансовое положение семьи в такой важный период.

Бесплатные лекарства для беременных

Беременные имеют право на бесплатное получение витаминов и медикаментов. Правда, единого перечня нет. Его каждый регион формирует самостоятельно. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно зарегистрироваться в женской консультации, а на 30 неделе беременности можно получить родовой сертификат. Он позволяет оплачивать лекарства и дает право на бесплатное получение помощи в государственных медучреждениях.

Другие виды поддержки

Если мама находится в трудной жизненной ситуации, она может получать ежемесячные денежные выплаты из регионального бюджета. Также женщин могут обеспечивать бесплатными продуктами питания. Например, в Москве кормящие мамы имеют право получать гуманитарную помощь, пока ребенку не исполнится шесть месяцев.

Пособия для жен военнослужащих

Военная служба предполагает определенные трудности, — как минимум, длительную разлуку и необходимость для женщины заботиться о детях без мужской помощи. Чтобы помочь этой категории граждан, государство ввело систему пособий.

По призыву

Если мужчина призван на срочную службу, его ожидающая ребенка жена может получить единовременное пособие в размере 42 665 рублей. Чтобы его получить, нужно подать заявление через "Госуслуги", для которого понадобится:

полис ОМС;

ФИО, дата рождения, СНИЛС мужа;

название военного учреждения, воинской части, военного комиссариата по месту призыва или военной образовательной организации.

За 10 рабочих дней СФР примет решение и, если оно будет положительным, в течение пяти дней перечислит средства на счет с картой "Мир" либо на тот, к которому карты не привязаны. Пособие выплачивается независимо от наличия прав на другие виды помощи по детям. Но есть условие: срок беременности на момент подачи заявления должен составлять не менее 180 дней, а учетная запись на "Госуслугах" должна быть подтвержденной.

Если на момент призыва в семье уже есть ребенок, ежемесячные выплаты будут продолжаться до окончания службы отца. Также право на это пособие имеют жены курсантов военных образовательных учреждений, но только в период учебы мужа на первом курсе.

По контракту

На единовременное пособие имеют право беременные жены только тех военнослужащих, которых призвало государство. На семьи контрактников выплата не распространяется.

Источник: unsplash.com

Ответы на вопросы

Когда можно подавать на пособие по беременности и родам?

Как только женщина встала на учет в женской консультации, но лучше всего после срока в 30 недель беременности.

Почему не приходят пособия по беременности и родам?

Есть несколько причин:

если какие-либо документы отсутствуют или заполнены неверно;

технические ошибки или накладки;

проблемы с расчетом. Например, если изменение трудового статуса женщины произошло во время беременности.

В таких случаях нужно обратиться в отдел кадров своей организации, в службу поддержки на госуслугах или в клиентский отдел СФР.

Какие документы нужны для оформления пособия по беременности и родам?

Заявление на получение пособия;

Паспорт заявителя;

Свидетельство о браке (если женщина замужем);

Справка из женской консультации, подтверждающая срок беременности;

Выписка с места работы или копия трудовой книжки;

ИНН (если есть);

Документы, подтверждающие право на получение пособия (например, документы о состоянии на учете в органах соцзащиты).

Облагается ли подоходным налогом пособие по беременности и родам?

Нет. Вся сумма пособия поступает на счет женщины без каких-либо вычетов.