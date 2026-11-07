Москва7 нояВести.Размер пособий и выплат, которые рассчитываются исходя из размера МРОТ, увеличится в 2027 году в связи с ростом минимального размера оплаты труда, сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарью Лантратову ("Единая Россия").
С 1 января 2027 года МРОТ вырастет с 27 093 до 28 935 рублей.
Повышение МРОТ увеличивает выплаты, которые рассчитываются от минимальной границы. Таких жизненных ситуаций несколькоотметила депутат
Так, изменится размер больничных для работников с доходом меньше МРОТ или страховым стажем менее шести месяцев, сумма минимального пособия по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком. Также вырастут минимальные размеры отпускных и командировочных выплат.