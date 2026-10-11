Профессор Сафонов: МРОТ в 2027 году составит почти 29 тысяч рублей

Эксперт рассчитал величину МРОТ в 2027 году Профессор Сафонов: МРОТ в 2027 году составит почти 29 тысяч рублей

Москва11 окт Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году достигнет 28 935 рублей в месяц, сообщил в разговоре с РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Названная сумма закреплена в правительственном проекте федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенном в Государственную думу, добавил эксперт.

Сафонов напомнил, что в 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, следовательно, в следующем году рост этой величины составит 6,8%. Такое повышение связано с ожидаемым увеличением средних зарплат в стране, поскольку при их увеличении пропорционально повышается гарантированный государством минимум.

Ранее в Госдуме призвали увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей.