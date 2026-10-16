Глава Минтруда РФ: МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тыс. рублей

Глава Минтруда РФ рассказал, сколько составит МРОТ в 2027 году Глава Минтруда РФ: МРОТ в России в 2027 году вырастет до 28,9 тыс. рублей

Москва16 окт Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит 28,9 тыс. рублей. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В 2027 году предусмотрено увеличение МРОТ до 28 935 рублей сказал он на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре, МРОТ в 2027 году вырастет почти на две тысячи рублей.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, следовательно, в следующем году рост этой величины составит 6,8%. Такое повышение связано с ожидаемым увеличением средних зарплат в стране, поскольку при их увеличении пропорционально повышается гарантированный государством минимум.