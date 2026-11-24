Госдума повысила МРОТ с 2027 года до 28 935 рублей

Госдума утвердила повышение МРОТ с 2027 года Госдума повысила МРОТ с 2027 года до 28 935 рублей

Москва24 ноя Вести.Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 28 935 рублей в месяц.

Документ входит в бюджетный пакет. В нынешнем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, таким образом, в следующем году он вырастет на 6,8%.

Кроме того, на 2027-2029 годы приостанавливается действие правил, по которым МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты. В этот период его будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Согласно заключению комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такой подход позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистические показатели медианной зарплаты.

Также с 1 января 2027 года Федеральной налоговой службе передадут администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Закон включает и другие положения. Он вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрены отдельные сроки.