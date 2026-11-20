Госдума: с 1 января 2027 года МРОТ составит 28 935 рублей

Госдума одобрила повышение МРОТ на 6,8% Госдума: с 1 января 2027 года МРОТ составит 28 935 рублей

Москва20 ноя Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,8% по сравнению с предыдущим показателем.

Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Государственная дума, следует из электронной базы данных на сайте ГД.

Уточняется, что изменения вступят в силу первого января 2027 года. Новая сумма составит 28 935 рублей в месяц до вычета налогов (было - 27 093).

Если раньше МРОТ рассчитывался как не менее 48% от медианной зарплаты, то теперь минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Ранее стало известно, что увеличение МРОТ повлияет на размеры ряда пособий и выплат в 2027 году.