ГД утвердила федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027-2029 годы ГД утвердила федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

Москва24 ноя Вести.Государственная дума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2027 году составят 43,3 трлн рублей, расходы - 48,8 трлн рублей. В 2028 году доходы прогнозируются на уровне 45,8 трлн рублей при расходах в 50,9 трлн рублей, а в 2029 году - 48,6 трлн и 53,9 трлн рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП. В последующие два года показатель должен сократиться до 1,9% ВВП.

К приоритетам бюджетной политики отнесены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, обеспечение обороны и безопасности страны, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% в год. Прогнозируемый объем ВВП составит 248,3 трлн рублей в 2027 году, 263,7 трлн рублей в 2028 году и 281,7 трлн рублей в 2029 году.

Закон также предусматривает перенос погашения одной трети задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы.

Кроме того, правительство получит право в 2027 году списывать 100% задолженности стран - дебиторов России, завершивших участие в международной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Прожиточный минимум в России на 2027 год установлен на уровне 20 227 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан он составит 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей.