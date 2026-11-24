Дипломат Евстигнеева связала атаки на Крымский мост с попыткой сорвать диалог

Постпредство РФ при ООН раскрыло мотивы украинской атаки на Крымский мост Дипломат Евстигнеева связала атаки на Крымский мост с попыткой сорвать диалог

Москва24 ноя Вести.Осуществленная Украиной атака на Крымский мост свидетельствует о стремлении главы киевского режима Владимира Зеленского помешать реальному урегулированию конфликта и сорвать переговорный процесс. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Трансляция выступления дипломата на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинской тематике, велась 23 ноября на официальном сайте всемирной организации.

Евстигнеева отметила, что в период с 16 по 19 ноября украинская сторона нанесла массированный удар по Крымскому мосту с применением ракет и беспилотников.

Дипломат обратила внимание, что Зеленский публично признал, что санкционировал эту атаку в преддверии саммита АТЭС.

Эта тактика, уже давно ставшая его визитной карточкой, подтверждает нацеленность на подрыв любых реальных усилий по урегулированию украинского кризиса заявила зампостпреда

Ранее компания Destinus из Нидерландов заявила, что ее ракеты Ruta, поставляемые Киеву, а также беспилотники использовались при атаках на Крымский мост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сделанное фирмой признание саморазоблачением, которое вызвало раскол в нидерландском обществе.

В этой связи лидер фракции правой партии "Форум за демократию" в муниципальном совете нидерландского Хенгело Брайан Гертсхейс сообщил о намерении добиться закрытия завода Destinus.