Москва22 ноя Вести.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отдать приказы об атаках на Крымский мост во время саммита АТЭС в Шэнчжэне может быть связано с его стремлением сохранить власть и избежать выборов. Такую оценку в беседе с ТАСС высказал политолог Сергей Мельничук.

По мнению эксперта, продолжение боевых действий позволяет украинскому руководству переносить проведение голосования и затягивать переход к полноценным переговорам.

Продление боевых действий позволяет нынешней украинской власти злоупотреблять своим статусом, откладывая выборы. На мой взгляд, Зеленский намерен как можно дольше откладывать полноценные переговоры, чтобы избежать выборов заявил Мельничук

Он также предположил, что в случае проведения выборов Зеленский и партия "Слуга народа" потерпят поражение. По оценке политолога, поэтому украинское руководство прибегает к шагам, ведущим к дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, Мельничук заявил, что сохранение власти позволяет Зеленскому и его окружению извлекать выгоду из европейской помощи, в том числе за счет ее хищения.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что этапы восстановления Крымского моста определены. Кроме того, определены все необходимые для этого решения.