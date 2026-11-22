Хуснуллин рассказал о планах по ремонту Крымского моста Хуснуллин: этапы восстановления Крымского моста определены

Москва22 ноя Вести.Этапы восстановления Крымского моста определены. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в его канале в мессенджере MAX. Также определены все необходимые для этого решения, собраны проектировщики, строители, поставщики материалов, добавил он.

Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме сказал Хуснуллин

Ранее вице-премьер России Андрей Никитин сообщил, что основная логистика через Крымский мост налажена, а инженеры и проектировщики занимаются работами по восстановлению автомобильной части переправы.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия восстановит Крымский мост вопреки мечтам врагов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ответить киевскому режиму на удар по мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее.