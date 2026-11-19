Москва19 ноя Вести.План восстановления Крымского моста полностью согласован, на проведение работ предусмотрено финансирование и сформирована профессиональная команда. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По мосту у нас есть полное понимание, что нужно делать. Мы обсудили три варианта развития событий. Считаем каждый по деньгам, по срокам. Мы не стоим, мы обсуждаем, сколько по времени, где можно соптимизировать. Но план восстановления полностью согласован, деньги на это есть, профессиональная команда есть. Мы в ближайшие несколько дней этот план утвердим и уже будем штабить его с точки зрения выполнения