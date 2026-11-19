Хуснуллин: сроки восстановления Крымского моста будут понятны в течение недели

Хуснуллин: сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели Хуснуллин: сроки восстановления Крымского моста будут понятны в течение недели

Москва19 ноя Вести.В течение недели можно провести оценку сроков восстановления Крымского моста после атак украинских беспилотников. Об этом агентству ТАСС сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что власти сейчас рассматривают различные варианты по организации восстановления поврежденной инфраструктуры.

Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное – будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем пояснил вице-премьер

Движение по мосту прекратилось в ночь на 19 ноября. Был остановлен как автомобильный транспорт, так и железнодорожные составы.