Москва19 нояВести.В течение недели можно провести оценку сроков восстановления Крымского моста после атак украинских беспилотников. Об этом агентству ТАСС сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что власти сейчас рассматривают различные варианты по организации восстановления поврежденной инфраструктуры.
Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное – будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажемпояснил вице-премьер
Движение по мосту прекратилось в ночь на 19 ноября. Был остановлен как автомобильный транспорт, так и железнодорожные составы.