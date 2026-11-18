Москва18 ноя Вести.Россия имеет все необходимое, чтобы быстро восстановить Крымский мост. Соответствующий вопрос находится на контроле правительства, заявил ТАСС вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Россия имеет все необходимые технологии и компетенции для восстановления Крымского моста в сжатые сроки сказал он

Никитин отметил, что российская транспортная система имеет высокий запас прочности.

16 и 17 ноября ВСУ совершили атаки на Крымский мост. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание правкомисии по вопросам устранения повреждений Крымского моста. Зампред правительства отмечал, что все необходимые меры оценки ущерба и запуска восстановительных работ определены.