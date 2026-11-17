В СК заявили о повреждении конструкции Крымского моста при ударах ВСУ СК: в результате ударов ВСУ повреждена конструкция Крымского моста

Москва17 ноя Вести.Конструкция Крымского моста получила повреждения при ударах ВСУ, сообщает Следственный комитет России.

16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Противник атаковал Крымский мост с применением БПЛА. Предварительно, никто из людей не пострадал. Возбуждено уголовное дело о теракте. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия удастся полностью устранить.

Движение транспорта по мосту приостановлено. Автомобилистов просят использовать альтернативные маршруты и следить за официальными уведомлениями.