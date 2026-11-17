Москва17 ноя Вести.Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов проинформировал руководитель Крыма в своем канале на платформе MAX

Аксёнов пообещал дополнительно сообщить о развитии ситуации и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее 16 ноября ВСУ также атаковали Крымский мост. Ночью 17 ноября переправа закрылась для движения автотранспорта. В Крыму и Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность.