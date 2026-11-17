Москва17 нояВести.Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.
Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутовпроинформировал руководитель Крыма в своем канале на платформе MAX
Аксёнов пообещал дополнительно сообщить о развитии ситуации и призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее 16 ноября ВСУ также атаковали Крымский мост. Ночью 17 ноября переправа закрылась для движения автотранспорта. В Крыму и Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность.