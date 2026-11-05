Москва5 нояВести.На Крымском мосту второй раз за ночь 5 ноября закрылось движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра на платформе MAX
Ранее 5 ноября на Крымском мосту вводились ограничения движения автотранспорта с 0.38 до 1.32.
Согласно данным региональных главков МЧС в MAX, в настоящее время на территории Крыма и Краснодарского края действует режим беспилотной опасности.