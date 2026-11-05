Движение автотранспорта по Крымском мосту приостановлено второй раз за ночь

Крымский мост второй раз за ночь закрылся для автотранспорта Движение автотранспорта по Крымском мосту приостановлено второй раз за ночь

Москва5 ноя Вести.На Крымском мосту второй раз за ночь 5 ноября закрылось движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее 5 ноября на Крымском мосту вводились ограничения движения автотранспорта с 0.38 до 1.32.

Согласно данным региональных главков МЧС в MAX, в настоящее время на территории Крыма и Краснодарского края действует режим беспилотной опасности.